Бейджи в Москве
Производственная компания «Бейдж Холдер» предлагает более 100 вариантов персональных бейджей. У нас можно купить бейджи всех видов и для различных мероприятий. Для взрослых и детей. Простой и сложный дизайн. На ленте с рулеткой или карманом. Оптом и в розницу. Можно заказать индивидуальное изготовление по вашему дизайну. Распечатаем и оперативно доставим на место проведения мероприятия.
Где купить бейджики в Москве?
Купить бейджи или изготовить их под заказ можно в нашей компании или в интернет-магазине. Готовая продукция будет ждать вас в офисе компании по адресу:
г. Москва, ул. Енисейская д. 1, стр. 8 - офис №2.
Схема проезда
Доставка заказа по Москве и Московской области собственной курьерской службой с 10:00 до 18:00. Есть экспресс доставка и доставка в другие города России. Более подробно можно посмотреть в разделе "Доставка".
Заказать бейджи в розницу с доставкой по всей России предлагаем в наших магазинах на Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и СберМегамаркет: