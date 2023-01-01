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Бейджи в Москве

Производственная компания «Бейдж Холдер» предлагает более 100 вариантов персональных бейджей. У нас можно купить бейджи всех видов и для различных мероприятий. Для взрослых и детей. Простой и сложный дизайн. На ленте с рулеткой или карманом. Оптом и в розницу. Можно заказать индивидуальное изготовление по вашему дизайну. Распечатаем и оперативно доставим на место проведения мероприятия.


Бейджи с логотипом
Бейджи с логотипом
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Держатели для бейджа
Держатели для бейджа
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Карманы для бейджей
Карманы для бейджей
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Ленты для бейджей
Ленты для бейджей
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Рулетки для бейджей
Рулетки для бейджей
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Контрольные браслеты
Контрольные браслеты
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Картхолдеры
Картхолдеры
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Папки для документов
Папки для документов
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Органайзеры
Органайзеры
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Где купить бейджики в Москве?

Купить бейджи или изготовить их под заказ можно в нашей компании или в интернет-магазине. Готовая продукция будет ждать вас в офисе компании по адресу:

г. Москва, ул. Енисейская д. 1, стр. 8 - офис №2.
Схема проезда

Доставка заказа по Москве и Московской области собственной курьерской службой с 10:00 до 18:00. Есть экспресс доставка и доставка в другие города России. Более подробно можно посмотреть в разделе "Доставка".

Заказать бейджи в розницу с доставкой по всей России предлагаем в наших магазинах на Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и СберМегамаркет:

Купить Flexpocket на Wildberries
Flexpocket
Купить Fastmarket на Wildberries
Fastmarket
Купить Flexpocket на Ozon
Flexpocket
Купить Fastmarket на Ozon
Fastmarket
Купить на Яндекс Маркет
Flexpocket
Купить на СберМегамаркет
Flexpocket
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