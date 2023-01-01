Производственная компания «Бейдж Холдер» предлагает более 100 вариантов персональных бейджей. У нас можно купить бейджи всех видов и для различных мероприятий. Для взрослых и детей. Простой и сложный дизайн. На ленте с рулеткой или карманом. Оптом и в розницу. Можно заказать индивидуальное изготовление по вашему дизайну. Распечатаем и оперативно доставим на место проведения мероприятия.

Стильные и компактные органайзеры и аксессуары можно брать на отдых, в бассейн или даже в роддом, не боясь, что любимые вещи и документы повредятся или наберут влаги.

В каталоге Вы найдёте множество моделей папок, которые можно подобрать с учётом специфики эксплуатации.

Надёжные пластиковые чехлы для ежедневного ношения пропусков, визиток, личных карточек на выставках, магазинах, офисах и местах продаж.

Браслеты на заказ — отличная альтернатива обычным билетам и практичное средство для контроля доступа посетителей.

Рулетка для бейджа на кнопке применяется для ношения пропусков в офисах и бизнес центрах.

Лента для бейджа – это прекрасный способ оформления пропусков и бейджиков для любого мероприятия.

Карманы для бейджей — пластиковые чехлы для ежедневного ношения пропусков и личных карточек.

В каталоге представлен большой ассортимент горизонтальных и вертикальных держателей для пропусков с различными креплениями: с рулеткой, пластиковым замком, карабином, лентой или шнурком, для ношения на шее, или поясе.

В каталоге Вы найдёте различные способы изготовления бейджей — с окошком для сменной информации, с наклейкой, персонализированные для сотрудников или бейджики для мероприятия.

Где купить бейджики в Москве?

Купить бейджи или изготовить их под заказ можно в нашей компании или в интернет-магазине. Готовая продукция будет ждать вас в офисе компании по адресу:

г. Москва, ул. Енисейская д. 1, стр. 8 - офис №2.

Схема проезда

Доставка заказа по Москве и Московской области собственной курьерской службой с 10:00 до 18:00. Есть экспресс доставка и доставка в другие города России. Более подробно можно посмотреть в разделе "Доставка".

Заказать бейджи в розницу с доставкой по всей России предлагаем в наших магазинах на Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и СберМегамаркет: